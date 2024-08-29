Блиновская не будет платить более 1 миллиарда рублей налогов

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Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская подала кассационную жалобу на решение о доначислении ей более 1 миллиарда рублей налогов. Информация о подаче жалобы была зарегистрирована в картотеке арбитражных дел Московского городского суда. Дата рассмотрения кассации пока не назначена.
Налоговая служба проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что она не доплатила почти 918 миллионов рублей. Кроме того, на сумму налога были начислены пени и штрафы на общую сумму почти 227 миллионов рублей, что в итоге составило 1 миллиард 135 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы и апелляционный суд отклонили ее жалобы, и теперь дело продолжится в кассации.
Параллельно с налоговыми разбирательствами Следственный комитет возбудил уголовное дело против Блиновской об уклонении от уплаты налогов. Расследование завершено, и Савеловский суд Москвы 30 августа начнет рассмотрение дела по существу. Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов и легализации денежных средств, и позже помещена под стражу за нарушение условий домашнего ареста.
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