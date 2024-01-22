Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела в связи с крушением самолета Falcon 10 в Афганистане, который следовал в Россию. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.