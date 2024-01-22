Пожилая пара и их сын-инвалид погибли в пожаре в собственном доме — USA TODAY

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В американском городе Галвестон, штат Техас, пожилая пара и их 47-летний сын-инвалид погибли при пожаре в собственном доме. Об этом сообщает USA TODAY.
По информации издания, пожар случился в одном из домов на Сили-авеню. В пожарной службе отметили, что второй этаж дома обрушился на первый.
Начальник городской пожарной службы Чарльз Олсен рассказал, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже охватил дом полностью. После ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела пожилой пары и их сына.
Личности погибших не раскрываются, однако, по словам очевидцев, в доме проживали родители с 47-летним сыном-инвалидом. Причина пожара в настоящее время устанавливается.
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Начальник городской пожарной службы Чарльз Олсен рассказал, что, когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже охватил дом полностью. После ликвидации пожара внутри дома были обнаружены тела пожилой пары и их сына.
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Диана Аванесян