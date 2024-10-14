«Блистать на обложках журналов»: в Москве вскрыли псевдомодельное агентство

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В Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее данным, в уголовном деле уже фигурирует 10 потерпевших.
«Предварительно установлено, что злоумышленники размещали на интернет-сайтах объявления о проведении кастингов. Заинтересованные девушки и молодые люди приезжали в офисы, которые находились на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка», — говорится в сообщении.Волк пояснила, что для работы моделями девушкам предлагали пройти платное обучение стоимостью от 100 до 150 тысяч рублей, на что некоторым даже приходилось брать кредиты. Однако после получения денег мошенники не выполняли своих обязательств и тратили их по своему усмотрению.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК о мошенничестве.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали восемь подозреваемых – руководителя и сотрудников агентства», — отметила Волк.Расследование дела продолжается.
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