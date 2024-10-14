Устроившего стрельбу посетителя кафе в Казани задержали

Фото: istockphoto/Dzurag
Сотрудники полиции задержали, предположительно, устроившего стрельбу посетителя кафе из Казани . Об инциденте РИА Новости сообщили в УМВД России по Казани.
Информация о стрельбе поступила в отдел полиции «Ямашевский». Прибывшие на место происшествия полицейские задержали россиянина с предметом, «конструктивно схожим с травматическим оружием».
В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия и участников перестрелки.
Ранее сообщалось, что в Казани посетитель караоке открыл стрельбу по диджею после того, как тот отказался ставить песню. Россиянин пришел в заведение со своей компанией, чтобы отметить день рождения. После того как он отказался включить песню, между мужчиной и персоналом караоке возникла драка, приведшая к драке.
Читайте также:
Россиянин устроил стрельбу в караоке после отказа диджея включить песню
Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке в пьяном виде
Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов
В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия и участников перестрелки.
Ранее сообщалось, что в Казани посетитель караоке открыл стрельбу по диджею после того, как тот отказался ставить песню. Россиянин пришел в заведение со своей компанией, чтобы отметить день рождения. После того как он отказался включить песню, между мужчиной и персоналом караоке возникла драка, приведшая к драке.
Читайте также:
Россиянин устроил стрельбу в караоке после отказа диджея включить песню
Британский генерал лишился звания из-за приставания к девушке в пьяном виде
Напавшие на свадебный автобус оказались охранниками владельца стрип-клубов
Александр Климов