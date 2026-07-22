Близкий друг MACAN’a оказался соучастником преступления

22 июля 2026, 09:26

Друга рэпера MACAN задержали за похищение студента РУДН и вымогательство

Андрей Косолапов (Фото: Инстаграм*/1macan)

В Москве задержали близкого друга рэпера MACAN (настоящее имя — Андрей Косолапов) по делу о вымогательстве у студента РУДН. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.