Близкий друг MACAN’a оказался соучастником преступления
В Москве задержали близкого друга рэпера MACAN (настоящее имя — Андрей Косолапов) по делу о вымогательстве у студента РУДН. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его данным, 11 июня 23-летний Заур К. и 24-летний Николай Б., представившись оперативниками, удерживали 18-летнего студента в автомобиле четыре часа. Они угрожали привлечь его к уголовной ответственности за якобы найденные наркотики и требовали выкуп. После перевода 80 тысяч рублей криптовалютой злоумышленники отпустили жертву, пригрозив убийством в случае огласки. Обоих фигурантов арестовали на два месяца.
В деле также фигурируют двое других подозреваемых — 24-летний Александр И. и его ровесник Джамбулат О. Потерпевший опознал обоих: первый снимал его на видео с переднего сиденья машины во время похищения, а второй сидел справа от него на заднем сиденье и после получения выкупа разрешил выйти.
Как выяснилось, Александр И. является другом рэпера MACAN — в соцсетях и мессенджерах он записан как «Саня Друг Макана». В апреле в его доме уже проводили обыск по подозрению в вымогательстве, тогда изъяли фальшивые удостоверения с символикой МВД.
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