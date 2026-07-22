Южнокорейский певец объяснил, почему исполняет песни Цоя только на русском
Южнокорейский певец Сон Вон Соб, который делает каверы на песни Виктора Цоя, признался, что специально исполняет их исключительно на русском языке. О своих причинах для такого решения артист рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам певца, даже при наличии переводов и объяснений друзей из РФ он не может до конца прочувствовать всю глубину текстов Цоя. Для этого необходимо быть русским человеком, считает Сон Вон Соб. В ином случае отдельные крупицы смысла всегда будут ускользать.
Сон Вон Соб сравнивает ситуацию с восприятием поэтических песен на корейском иностранцами – многослойность произведения, которую каждый трактует по-своему, в полной мере доступна только тем, для кого язык родной. Именно поэтому певец практически никогда не исполнял песни Цоя в переводе на корейский, предпочитая передавать их классическое звучание.
Сон Вон Соб начинал как тромбонист, в 2013 году дебютировал в группе Common Ground. Сейчас он работает над сольными проектами, занимается аранжировками. Российскую аудиторию певец привлёк благодаря YouTube-каналу с каверами на отечественные и мировые хиты.