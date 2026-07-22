Южнокорейский певец объяснил, почему исполняет песни Цоя только на русском

22 июля 2026, 06:29

Певец Сон Вон Соб исполняет Цоя только на русском, чтобы сохранить оригинальный стиль

Сон Вон Соб/Song Wonsub (Фото: Instagram* @songwonsub87)

Южнокорейский певец Сон Вон Соб, который делает каверы на песни Виктора Цоя, признался, что специально исполняет их исключительно на русском языке. О своих причинах для такого решения артист рассказал в беседе с РИА Новости.