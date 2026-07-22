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Южнокорейский певец объяснил, почему исполняет песни Цоя только на русском

Певец Сон Вон Соб исполняет Цоя только на русском, чтобы сохранить оригинальный стиль
Сон Вон Соб/Song Wonsub (Фото: Instagram* @songwonsub87)

Южнокорейский певец Сон Вон Соб, который делает каверы на песни Виктора Цоя, признался, что специально исполняет их исключительно на русском языке. О своих причинах для такого решения артист рассказал в беседе с РИА Новости.



По словам певца, даже при наличии переводов и объяснений друзей из РФ он не может до конца прочувствовать всю глубину текстов Цоя. Для этого необходимо быть русским человеком, считает Сон Вон Соб. В ином случае отдельные крупицы смысла всегда будут ускользать.

Сон Вон Соб/Song Wonsub (Фото: Instagram* @songwonsub87)
Сон Вон Соб сравнивает ситуацию с восприятием поэтических песен на корейском иностранцами – многослойность произведения, которую каждый трактует по-своему, в полной мере доступна только тем, для кого язык родной. Именно поэтому певец практически никогда не исполнял песни Цоя в переводе на корейский, предпочитая передавать их классическое звучание.

Сон Вон Соб начинал как тромбонист, в 2013 году дебютировал в группе Common Ground. Сейчас он работает над сольными проектами, занимается аранжировками. Российскую аудиторию певец привлёк благодаря YouTube-каналу с каверами на отечественные и мировые хиты.
Мария Моисеева

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