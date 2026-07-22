Михаил Галустян тайно женился на новой возлюбленной Лилии Киосе
Михаил Галустян оформил отношения с новой избранницей Лилией Киосе. Косвенным подтверждением называют изменения в документах визажиста: ее ИП теперь носит название «ИП Лилия Галустян», пишет StarHit.ru.
Поводом для обсуждений стало и украшение на руке Киосе. На премьере картины «Королек моей любви» она появилась с кольцом из белого золота 750-й пробы. В центре изделия расположен бриллиант багетной огранки. Эксперт оценил стоимость такого аксессуара в сумму от 3 до 5 миллионов рублей. Сами Михаил Галустян и Лилия Киосе сообщения о возможной свадьбе пока не комментировали.
Мужчина с ранних лет отличался энергичностью и тягой к творчеству, что во многом определило его будущую профессию. Он прошел путь от участника КВН до одного из самых популярных юмористов страны. Играть в клубе весёлых и находчивых Михаил начал еще в десятом классе. В школьные годы он возглавил команду и неоднократно приводил ее к победам на городских и региональных конкурсах, успешно конкурируя с сильными соперниками.
В 2023 году в СМИ появилась информация о получении Галустяном гражданства Армении. Эта новость широко обсуждалась, поэтому артисту пришлось публично пояснить ситуацию. Он подчеркнул, что не собирается покидать Россию. Сейчас мужчина совмещает работу телеведущего со съемками в комедийных проектах. Одной из главных премьер 2026 года с его участием стал фильм «Уволить Жору», где его партнерами по площадке выступили Данила Козловский и Наталья Бардо.
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