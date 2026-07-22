Михаил Галустян тайно женился на новой возлюбленной Лилии Киосе

22 июля 2026, 08:22

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Галустян оформил отношения с новой избранницей Лилией Киосе. Косвенным подтверждением называют изменения в документах визажиста: ее ИП теперь носит название «ИП Лилия Галустян», пишет StarHit.ru.