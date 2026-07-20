Блогер Анастасия Брагина расхаживала голой по магазину в Москве
В Москве задержали блогера, которая снимала видео в обнажённом виде в общественном месте. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, речь идёт об Анастасии Брагиной.
Как рассказали в ГУ МВД по Москве, в сети обнаружили ролики, на которых девушка предстаёт без одежды в общественных пространствах. После этого правоохранители инициировали проверку.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что в первой половине дня Анастасия находилась в магазине на Волоколамском шоссе. Девушка ходила по торговому залу обнажённой, совершала покупки и транслировала происходящее в своём канале.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское‑Стрешнево в ходе оперативно‑розыскных мероприятий установили личность и задержали 22‑летнюю девушку. Собранные материалы направят в следственные органы.
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