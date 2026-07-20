Блогер Анастасия Брагина расхаживала голой по магазину в Москве

20 июля 2026, 01:39

Полиция Москвы задержала блогера Брагину за съемки в обнажённом виде

Фото: istockphoto/Chalabala

В Москве задержали блогера, которая снимала видео в обнажённом виде в общественном месте. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, речь идёт об Анастасии Брагиной.