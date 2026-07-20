Девять человек госпитализировали после стрельбы в США
В американском городе Тусон (штат Аризона) мужчина открыл стрельбу, тяжёлые ранения получили девять человек. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на городской департамент полиции.
Как утверждает источник издания, преступник стрелял по людям в центральной части города. На место оперативно прибыли полицейские и применили табельное оружие против злоумышленника.
Согласно публикации, все девять пострадавших, в которых, предположительно, стрелял подозреваемый, попали в больницу в критическом состоянии. Самого нападавшего также госпитализировали. Сейчас полиция Тусона проводит расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в Ереване. Жертвой нападения стал один человек.
Читайте также: