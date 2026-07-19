Посетители бассейна в Италии отравились парами хлора
В итальянском городе Ментана (область Лацио) на территории спортивного комплекса около десяти человек отравились парами хлора в бассейне. Об этом информирует портал Roma Today.
По предварительной информации, через насос в бассейн поступило слишком много опасного вещества. Примерно через 20 минут у посетителей, в том числе у детей, появились признаки недомогания из‑за вдыхания токсичных паров.
Как уточняет издание, отравление получили девять купавшихся, а всего из бассейна эвакуировали 50 человек. Среди пострадавших — четверо детей в возрасте от 10 до 15 лет, всех пострадавших доставили в больницу.
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