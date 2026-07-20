Туристов с детьми унесло в акваторию Ладожского озера
В Ленинградской области спасатели эвакуируют людей, которые попали в сложную ситуацию из-за непогоды. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, в группе было 14 человек, включая пятерых детей.
Туристы отправились в путь из Приозерска по реке Тихая, однако из‑за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера. Сейчас троих детей уже доставили в посёлок Берёзово, ещё двух человек (в том числе одного ребёнка) эвакуировали в Приозерск. Семь потерпевших находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ждут дальнейшей эвакуации.
К операции привлекли сотрудников аварийно‑спасательной службы Ленинградской области и добровольцев. При этом поиски двух взрослых участников группы пока продолжаются, говорится в сообщении МЧС, опубликованном в мессенджере «Макс».
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