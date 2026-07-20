Туристов с детьми унесло в акваторию Ладожского озера

20 июля 2026, 00:32

Спасатели эвакуировали 12 человек с Ладожского озера в Ленобласти

Фото: istockphoto/Andrey Tishin

В Ленинградской области спасатели эвакуируют людей, которые попали в сложную ситуацию из-за непогоды. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, в группе было 14 человек, включая пятерых детей.