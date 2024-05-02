Блогер Диана Шурыгина рассказала о своём задержании

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Блогер Диана Шурыгина прокомментировала сообщения о своём задержании, появившиеся в сети 1 мая. Её слова передают Telegram-канал Baza.
Ранее появилась информация, что Шурыгину и предпринимателя Святослава Гусева задержали в квартире на Долгоруковской улице. Отмечалось, что полицию вызвали жители дома, которые жаловались на шум.
По словам Шурыгиной, она сама попросила полицию приехать и забрать её в целях собственной безопасности.
Помимо жалоб на шум жители дома сообщали, что девушка находилась в опасности.
Блогер вскоре после своего задержания сообщила аудитории, что её опустили спустя десять минут, когда она написала объяснительную. Она призвала поклонников и журналистов не беспокоиться за неё.
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По словам Шурыгиной, она сама попросила полицию приехать и забрать её в целях собственной безопасности.
Помимо жалоб на шум жители дома сообщали, что девушка находилась в опасности.
Блогер вскоре после своего задержания сообщила аудитории, что её опустили спустя десять минут, когда она написала объяснительную. Она призвала поклонников и журналистов не беспокоиться за неё.
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Анастасия Чинкова