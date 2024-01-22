Житель Подмосковья устроил «пьяный форсаж», угнав такси и грузовик

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Пьяный житель Подмосковья угнал такси, врезался на нём в грузовик, а затем угнал и этот автомобиль, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По её словам, дерзкое преступление произошло в городе Солнечногорск Московской области.
Злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ему ножом, угнал автомобиль. Управляя такси, на 48-м километре ЦКАД он врезался в грузовик. Угонщик не растерялся, и решить угнать большегруз, вместо разбитого такси. Водителю грузовика он нанёс ножевое ранение, а затем попытался скрыться на его автомобиле.
К счастью, преследовавшим мужчину правоохранителям удалось остановить угнанный автомобиль. Выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент задержанный находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело.
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Злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ему ножом, угнал автомобиль. Управляя такси, на 48-м километре ЦКАД он врезался в грузовик. Угонщик не растерялся, и решить угнать большегруз, вместо разбитого такси. Водителю грузовика он нанёс ножевое ранение, а затем попытался скрыться на его автомобиле.
В настоящий момент задержанный находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева