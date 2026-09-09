В Мурманске ребёнок выпрыгнул из окна горящей квартиры
Дорожные рабочие спасли выпрыгнувшего из горящей квартиры ребёнка в Мурманске
В Мурманске ребёнку, выпрыгнувшему из окна горящей квартиры, удалось избежать гибели благодаря отважным дорожным рабочим. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Пожар вспыхнул в одном из жилых домов города. Сотрудники «Управления дорожного хозяйства», оказавшиеся неподалёку, заметили на балконе четвёртого этажа маленького ребёнка. Не теряя ни секунды, мужчины бросились к дому, растянули одеяло и успели поймать малыша, когда тот прыгнул вниз. Ребёнок не получил ни единой травмы.
«За проявленные смелость и оперативность эти сотрудники будут представлены к заслуженной городской награде», — заявил глава города в Телеграм-канале.Ранее пожар вспыхнул в Оренбургской области. Пламя охватило два частных дома.