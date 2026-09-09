Забор упал на четырехлетнего ребенка в одном регионе России

09 сентября 2026, 22:15

Mash: Забор упал на четырехлетнего ребенка в Башкортостане

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Республике Башкортостан забор упал на малолетнего ребенка. Об этом стало известно 9 сентября.