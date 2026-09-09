Забор упал на четырехлетнего ребенка в одном регионе России
В Республике Башкортостан забор упал на малолетнего ребенка. Об этом стало известно 9 сентября.
По информации, появившейся в Telegram-канале Mash Batash, на четырехлетнего мальчика обрушилась конструкция забора на территории парка «Семьи и верности». Родители пострадавшего сообщили, что после случившегося ребенка доставили в травматологический пункт.
Врачи приняли решение направить маленького пациента на дополнительное обследование для уточнения тяжести полученных повреждений. В настоящее время, по свидетельствам очевидцев, разрушенный участок ограждения так и остается на газоне.
Местные жители выражают недовольство бездействием обслуживающей организации. По их словам, заявки на ремонт и устранение аварийного участка игнорируются, а работы по восстановлению забора до сих пор не начались.
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