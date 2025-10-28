Блогер из Омска сняла видео с распаковкой косметики и попала под статью
В Омске бьюти-блогер с 21 тысячей подписчиков стала первой, кого оштрафовали за видео с распаковкой в запрещённом Instagram* после введения ограничений на рекламу с 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В начале сентября девушка выложила рилс с распаковкой косметики, в котором шутила о запрете рекламы и рассказывала о новой кисточке и пудре. Омское управление ФАС признало ролик рекламой со всеми признаками и назначило штраф блогеру как индивидуальному предпринимателю – от 4 до 20 тысяч рублей за нарушение закона.
Ограничения на рекламные интеграции в соцсетях действуют с 1 сентября. Ранее первой штраф получила юрист-блогер, которая выложила рилс с отзывом об отеле в Краснодарском крае — суд назначил ей 30 тысяч рублей.
Читайте также: *деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ