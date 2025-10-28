Блогер из Омска сняла видео с распаковкой косметики и попала под статью

28 октября 2025, 11:19

Блогера из Омска оштрафовали за видео с распаковкой косметики

Фото: iStock/vadimguzhva

В Омске бьюти-блогер с 21 тысячей подписчиков стала первой, кого оштрафовали за видео с распаковкой в запрещённом Instagram* после введения ограничений на рекламу с 1 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.