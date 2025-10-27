Российская полиция заинтересовалась поклонником запрещенного движения
В Ейске задержали 29‑летнего местного жителя, который публиковал в социальных сетях снимки своего тела с татуировками, связанными с Международным движением сатанизма*.
Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении мужчины составили два административных протокола, ему предстоит уплатить штраф.
По мнению Верховного суда РФ, указанное движение базируется на экстремистской идеологии и враждебно относится к традиционным религиозным конфессиям. Его последователи, как указывается, проводят оккультные обряды и публично призывают к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов.
