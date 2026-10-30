Российский подросток-зацепер упал с автобуса
Сотрудники Госавтоинспекции Череповца выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний зацепер. Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.
По предварительным данным, мальчик зацепился за заднюю часть маршрутного автобуса. Затем он не удержался и упал, получив травмы. Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу. В полиции отметили, что по итогам проверочных мероприятий примут процессуальное решение.
Как сообщают СМИ, подобные инциденты в последние месяцы участились. Так, в Апатитах двое подростков катались на автобусе: один находился на крыше, второй — на задней подножке. Водитель остановил транспортное средство. В отношении матери одного мальчика составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. По данным УМВД региона, только в январе 2026 года правоохранители отметили пять подобных фактов.
В октябре 2026 года подростки в Петрозаводске попытались проехать на внешней лестнице троллейбуса. Водителю пришлось экстренно остановить машину. Лица детей были скрыты масками, транспортное предприятие обратилось к горожанам за помощью в установлении личностей.
В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности родителей зацеперов. Подростки вдвоем катались на заднем бампере маршрутного автобуса. Сотрудники ПДН установили школьников, а затем провели с их родителями профилактические беседы. Впоследствии родители наказали по статье о неисполнении обязанностей по отношению к несовершеннолетним.
Обычно действия зацеперов фиксируют видеокамеры. В Вологде мальчик передвигался, схватившись за поручни в задней части движущегося автобуса. Его действия попали на камеры видеонаблюдения, и в итоге в отношении матери составили административный материал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
В Брянске к ответственности привлекли и директора троллейбусного управления за нарушения правил безопасной перевозки пассажиров, когда трое несовершеннолетних катались, держась за лестницу сзади. Прокуратура провела проверку и внесла представление руководителю.
Читайте также: