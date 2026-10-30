Российский подросток-зацепер упал с автобуса

30 октября 2026, 22:47

МВД: В Череповце подросток-зацепер упал с автобуса на ходу

Фото: istockphoto/z1b

Сотрудники Госавтоинспекции Череповца выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний зацепер. Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.