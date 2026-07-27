Блогер кинул деньги на Мамаевом кургане и попал под полицейскую проверку
Волгоградская полиция инициировала проверку по факту инцидента на Мамаевом кургане, где блогер бросил пятитысячную купюру в воду у памятника «Стоять насмерть». Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным местных СМИ, фигурантом происшествия является Святослав Коваленко. Он опустил денежный знак в водоем возле скульптуры и снимал на камеру, как прохожие пытаются достать банкноту.
В ведомстве уточнили, что сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по Волгограду уже назначили проверку. Правоохранители изучат обстоятельства случившегося, чтобы дать юридическую оценку действиям мужчины и принять законное решение.
В полиции также отметили, что в сети обнаружили видеозапись, на которой запечатлели мужчину, чьи поступки на территории мемориального комплекса могут расценить как нарушение общественного порядка.
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