Блогер кинул деньги на Мамаевом кургане и попал под полицейскую проверку

27 июля 2026, 15:04

Блогер кинул пять тысяч рублей на Мамаевом кургане

Фото: istockphoto/blinow61

Волгоградская полиция инициировала проверку по факту инцидента на Мамаевом кургане, где блогер бросил пятитысячную купюру в воду у памятника «Стоять насмерть». Об этом сообщили в региональном главке МВД.