Блогерша обвинила бывшего мужа в педофилии и поплатилась жизнью

27 июля 2026, 13:29

В США бывший муж убил блогершу после обвинений в педофилии

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В Оклахоме 43-летнюю блогершу Сару Гилсон убил бывший муж Джереми Даффи, которого она публично обвинила в педофилии. Об этом сообщает телеканал NBC News.