Блогерша обвинила бывшего мужа в педофилии и поплатилась жизнью
В Оклахоме 43-летнюю блогершу Сару Гилсон убил бывший муж Джереми Даффи, которого она публично обвинила в педофилии. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По данным полиции, с женщиной расправились менее чем через две недели после того, как она опубликовала резонансное видео в TikTok. В начале июле Гилсон узнала, что ее бывшего мужа подозревают в неподобающем поведении по отношению к несовершеннолетней. Блогерша добилась охранного ордера, обязывающего Даффи находиться на расстоянии не менее 100 ярдов от нее.
Однако 23 июля мужчина проник в дом бывшей жены. Она пыталась позвонить в полицию, но диспетчеры услышали лишь крик и звук, похожий на выстрел. Через несколько минут в службу 911 позвонил мальчик из соседнего дома и сообщил, что его отчим застрелил мать.
Полицейские нашли Гилсон и Даффи бездыханными. Следствие считает, что после расправы американец совершил самоубийство. У погибшей остались сын и дочь, ведется расследование.
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