В Новосибирске дали срок продавцу магазина за ребенка в холодильнике

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Дзержинский районный суд Новосибирска 9 января вынес приговор в отношении 49-летнего продавца магазина «Мари-Ра», за то что он запер в холодильнике девятилетнего школьника. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент случился в августе 2022 года, когда мальчик сделал замечание сотруднику торгового зала, попросив его убрать просроченные продукты. В ответ продавец закрыл мальчика в холодильном складском помещении и незаконно удерживал его на протяжении некоторого времени.
Мужчина получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.
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Алина Юрчак