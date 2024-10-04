РИА: Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшему мужу Артему предъявлены обвинения в проведении валютных операций с использованием подложных документов.
Согласно пункту «а, б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
МВД РФ подтвердило, что против супругов и их бизнес-партнера возбуждено уголовное дело. Их подозревают в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж через подставные компании. Следствие считает, что деньги поступали на зарубежные счета от продажи фитнес-марафонов через интернет, в то время как в органы валютного контроля подавались ложные данные о целях и назначении переводов.
Напомним, известные блогеры Валерия и Артем Чекалины вновь оказались в центре скандала. Казалось бы, после расследования по делу о неуплате налогов их жизнь начала налаживаться, однако правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело против бывших супругов. По предварительным данным, ущерб от их действий превышает 250 миллионов рублей.
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МВД РФ подтвердило, что против супругов и их бизнес-партнера возбуждено уголовное дело. Их подозревают в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж через подставные компании. Следствие считает, что деньги поступали на зарубежные счета от продажи фитнес-марафонов через интернет, в то время как в органы валютного контроля подавались ложные данные о целях и назначении переводов.
Напомним, известные блогеры Валерия и Артем Чекалины вновь оказались в центре скандала. Казалось бы, после расследования по делу о неуплате налогов их жизнь начала налаживаться, однако правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело против бывших супругов. По предварительным данным, ущерб от их действий превышает 250 миллионов рублей.
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Елена Перлова