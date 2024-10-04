Чекалиным предъявили обвинения за валютные операции с подложными документами

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогерам Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлены обвинения в проведении валютных операций с использованием поддельных документов. Об этом информирует прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что им было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса России.
Блогерам инкриминируется проведение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с использованием поддельных документов, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой лиц.
Указанные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. Сообщается, что в ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.
До этого официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что против блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также их партнера по бизнесу было возбуждено уголовное дело. По ее словам, они вывели из России более 250 000 000 рублей по подложным документам. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
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Блогерам инкриминируется проведение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с использованием поддельных документов, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой лиц.
Указанные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. Сообщается, что в ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.
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До этого официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что против блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также их партнера по бизнесу было возбуждено уголовное дело. По ее словам, они вывели из России более 250 000 000 рублей по подложным документам. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.
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Дарья Осипова