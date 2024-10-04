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Чекалиным предъявили обвинения за валютные операции с подложными документами

04 октября 2024, 08:36
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогерам Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлены обвинения в проведении валютных операций с использованием поддельных документов. Об этом информирует прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
В публикации отмечается, что им было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса России.

Блогерам инкриминируется проведение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с использованием поддельных документов, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой лиц.



Указанные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов. Сообщается, что в ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.

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«Истерила и падала на пол»: как прошло задержание блогера Лерчек, новые обвинения против Чекалиных

До этого официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что против блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также их партнера по бизнесу было возбуждено уголовное дело. По ее словам, они вывели из России более 250 000 000 рублей по подложным документам. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

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На Камчатке операция по спасению застрявших на мелководье косаток шла три дня
04 октября 2024, 08:42

Фото: istockphoto/Dave Hutchison Photography

Застрявшие во время отлива на лимане на Камчатке четыре косатки сумели выйти в открытое море. Операция по спасению морских животных заняла трое суток.
Семейство косаток попало на отмель в лимане неподалёку от села Устьевое в Соболевском районе ещё в среду утром, сообщает РИА Новости. Дно лимана покрыто илом, из-за этого специальная техника не могла до них добраться. Целый день спасатели и волонтёры поливали косаток водой, ожидая прилива. Люди вручную перемещали их в более глубокие места.

Поздним вечером в среду морские животные уже смогли плыть самостоятельно. Их сопровождала лодка спасателей. Однако во второй половине дня в четверг глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил, что косатки вновь застряли на мелководье, не дойдя до устья около двух километров. Сотрудники МЧС стали неводом по очереди буксировать косаток в сторону открытой воды. В пятницу утром семейство морских млекопитающих наконец смогло уплыть в море.

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На Московском скоростном диаметре грузовик опрокинулся на проезжую часть
04 октября 2024, 07:54

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Оперативные службы Москвы находятся на месте происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На МСД (Юго-Восточная хорда, Кантемировская улица, 53А) грузовик не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. Все обстоятельства инцидента уточняются. В департаменте транспорта автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в районе села Великомихайловка Белгородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого автобус столкнулся с грузовиком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах»
04 октября 2024, 07:32

Фото: istockphoto/grafoto

В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах». Об этом проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошёл в промзоне деревни Осенцы. По данным канала, горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Отмечается, что огонь охватил емкости с топливом.

На месте работают оперативные службы, которым удалось не допустили перехода пламя на жилые дома, сухую растительность и административный корпус. Отмечается, что специалисты локализовали пожар.

Ранее сообщалось, что пожар в театре музыкальной комедии Хабаровска был локализован на площади 4000 квадратных метров, одна женщина госпитализирована. Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна
Гусев: при падении БПЛА на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна
04 октября 2024, 07:12

Фото: istockphoto/OlgaMiltsova

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что при падении беспилотника Вооруженных сил Украины на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошёл в Аннинском районе. Российские военные с помощью средств РЭБ подавили вражеские БПЛА. Он отметил, что один из беспилотников упал на территорию нефтебазы, в результате чего произошло возгорание пустой цистерны. На месте работают оперативные службы.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил губернатор.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пензенский пенсионер оштрафован на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии
04 октября 2024, 06:10

Фото: istock/Denis Vostrikov

Железнодорожный районный суд Пензы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей 71-летнему местному жителю за дискредитацию Вооруженных сил России.
Согласно материалам дела, военный пенсионер был ранее привлечен к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. 8 августа 2023 года он разместил реакцию на видеозапись в соцсети, которая характеризовала действия российских военных в Украине как преступные и насильственные. Публикация стала доступна широкому кругу пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина признал вину и выразил раскаяние, что суд учел как смягчающее обстоятельство, наряду с его возрастом, состоянием здоровья и заслугами перед страной. Он является ветераном военной службы и имеет государственные награды.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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РИА: Чекалиным грозит до десяти лет колонии по новому уголовному делу
04 октября 2024, 03:45

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и её бывшему мужу Артему предъявлены обвинения в проведении валютных операций с использованием подложных документов.
Согласно пункту «а, б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а также штраф до одного миллиона рублей.

МВД РФ подтвердило, что против супругов и их бизнес-партнера возбуждено уголовное дело. Их подозревают в незаконном выводе более 250 миллионов рублей за рубеж через подставные компании. Следствие считает, что деньги поступали на зарубежные счета от продажи фитнес-марафонов через интернет, в то время как в органы валютного контроля подавались ложные данные о целях и назначении переводов.

Напомним, известные блогеры Валерия и Артем Чекалины вновь оказались в центре скандала. Казалось бы, после расследования по делу о неуплате налогов их жизнь начала налаживаться, однако правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело против бывших супругов. По предварительным данным, ущерб от их действий превышает 250 миллионов рублей.

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В Петербурге арестовали четверых подозреваемых по делу о миллионных хищениях в больнице
В Петербурге арестованы четверо по делу о хищениях в городской больнице №20
04 октября 2024, 02:03

Фото: istock/Chainarong Prasertthai

В Санкт-Петербурге четверых человек, подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20, взяли под стражу.
Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры о заключении подозреваемых под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чоха подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей. На эти средства она, предположительно, приобрела квартиру стоимостью 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Инцидент случился около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» на улице Чистяковой. Неизвестный мужчина выстрелил в пешехода возле пешеходного перехода.

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#хищение
#больница
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В Румынии мужчина напал на переводчицу из-за русской речи
RT: В Бухаресте мужчина напал на переводчицу из-за русской речи
04 октября 2024, 00:50

Фото: istock/starpik

В столице Румынии произошел инцидент, в ходе которого местный житель напал на переводчицу из-за того, что она разговаривала по-русски.
Как сообщает RT, нападение произошло рядом с посольством США в Бухаресте.

Переводчица сопровождала клиентку из Киева для получения визы, и во время ожидания они говорили на русском языке. Мужчина, стоявший позади них, громко и агрессивно заявил, что на румынской земле запрещено говорить по-русски.

«Я боялась, что он нападет на нас», – рассказала потерпевшая.
К счастью, вооруженные жандармы вмешались и предотвратили развитие конфликта.

Этот случай является одним из примеров растущей русофобии в ряде стран. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова ранее призвала усилить меры против проявлений русофобии, рассматривая их как экстремизм.

Ранее сообщалось, что в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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#мужчина
#визы
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В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода, подробности инцидента
04 октября 2024, 00:19

Фото: istock/A_N

В подмосковном Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.
Инцидент случился около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» на улице Чистяковой. Неизвестный мужчина выстрелил в пешехода возле пешеходного перехода, сообщает корреспондент РИА Новости.

Очевидцы сообщили, что пострадавший был ранен, но остался жив. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.

Полиция проводит расследование инцидента, личность стрелявшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что Подмосковные приставы оштрафовали банк на 120 тыс. рублей за слишком частые звонки заёмщику. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Там напомнили, что закон ограничивают частоту контактов, чтобы защитить граждан от давления со стороны кредиторов. Например, не разрешено звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00.

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