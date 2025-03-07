Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала шуточное видео об уплате налогов

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)
Блогер Александра Митрошина, которую заподозрили в уклонении от налогов на 127 млн рублей, незадолго до задержания опубликовала ролик о том, что «не платить налоги — стрём». Видео публикует Telegram-канал Mash.
Чтобы скрыть миллионные доходы, девушка купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав. Уточняется, что Митрошиной, которая называет себя в интернете «бложья мать», грозит семь лет лишения свободы.
На данный момент ее везут в Москву для допросов. Следствие намерено просить суд арестовать блогершу.
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*Запрещен в РФ
На данный момент ее везут в Москву для допросов. Следствие намерено просить суд арестовать блогершу.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова