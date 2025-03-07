Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания

Александра Митрошина (Фото: Telegram-канал @mitroshinablogging)
Блогеру Александре Митрошиной, известной в Сети как «бложья мать», грозит семь лет лишения свободы, которая подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Подробности биографии и дела Александры Митрошиной — в материале «Радио 1».
Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Девушка является блогером и имеет 4,2 млн подписчиков в социальной сети Instagram*.
Митрошина окончила факультет журналистики МГУ, после чего поступила в ВШЭ на специальность «медиапроизводство».
Вела передачи на радио «Москва FM».
Личный блог Митрошина ведет с 2013 года. Сначала она публиковала кадры из личной жизни, а затем запустила обучающие курсы о том, как правильно вести блог и набирать аудиторию. В публикациях «эксперт» объясняет, как продавать товары и услуги в блоге и «создавать мощную онлайн-бизнес-структуру».
Активно занимается спортом и следит за здоровьем.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней Александры Митрошиной. Она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сегодня, 7 марта, блогершу задержали в аэропорту Сочи по прилете из Дубая.
По данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав. Недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей.
Ранее на Митрошину уже возбуждали уголовное дело за неуплату налогов. В 2023 году она погасила долг размером 216 млн рублей и призналась, что осталась почти без средств к существованию. Ей пришлось продать все квартиры.
Блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках уголовного дела, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. На данный момент ее везут в Москву для дальнейшего проведения допросов.
С 2022 года Митрошина живет в ОАЭ. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. По предварительным данным, она вернулась в Россию для совершения очередной бизнес-сделки.
Читайте также:
Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной
Блогера Митрошину задержали за неуплату налогов
Никита Ефремов может потерять бизнес
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена
Биография Александры Митрошиной
Александра Митрошина родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. Девушка является блогером и имеет 4,2 млн подписчиков в социальной сети Instagram*.
Митрошина окончила факультет журналистики МГУ, после чего поступила в ВШЭ на специальность «медиапроизводство».
Вела передачи на радио «Москва FM».
Личный блог Митрошина ведет с 2013 года. Сначала она публиковала кадры из личной жизни, а затем запустила обучающие курсы о том, как правильно вести блог и набирать аудиторию. В публикациях «эксперт» объясняет, как продавать товары и услуги в блоге и «создавать мощную онлайн-бизнес-структуру».
Активно занимается спортом и следит за здоровьем.
Александру Митрошину задержали в Сочи и возбудили уголовное дело: что известно
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней Александры Митрошиной. Она подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сегодня, 7 марта, блогершу задержали в аэропорту Сочи по прилете из Дубая.
По данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, Митрошина задолжала государству более 127 млн рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав. Недавно она приобрела помещение в здании на Большой Дмитровке за 60 млн рублей.
Не первое уголовное дело Александры Митрошиной
Ранее на Митрошину уже возбуждали уголовное дело за неуплату налогов. В 2023 году она погасила долг размером 216 млн рублей и призналась, что осталась почти без средств к существованию. Ей пришлось продать все квартиры.
«В финансовом плане я начинаю свою жизнь с нуля. У меня нет никаких резервов и очень приличные затраты в бизнесе, так что впереди кропотливая работа по выстраиванию фундамента. Страшно, но что делать», — писала она в своем блоге.
Какой срок может грозить Александре Митрошиной
Блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках уголовного дела, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. На данный момент ее везут в Москву для дальнейшего проведения допросов.
Чем Александра Митрошина занималась в последнее время
С 2022 года Митрошина живет в ОАЭ. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. По предварительным данным, она вернулась в Россию для совершения очередной бизнес-сделки.
Читайте также:
Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной
Блогера Митрошину задержали за неуплату налогов
Никита Ефремов может потерять бизнес
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена
Екатерина Коршунова