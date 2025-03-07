Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной

Александра Митрошина (Фото: СК РФ)
Блогеру Александре Митрошиной, которую задержали в Сочи в рамках уголовного дела, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно предварительным данным, Александру заподозрили в неуплате налогов на сумму 127 млн рублей и в отмывании денег. Уточняется, что блогершу уже везут в Москву.
По информации канала, следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. Отмечается, что она частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в столице.
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По информации канала, следствие намерено просить суд арестовать Митрошину. Отмечается, что она частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в столице.
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Екатерина Коршунова