Блогер поджёг собственную студию, отчаявшись набрать подписчиков

13 февраля 2026, 21:53

В Индии блогер поджёг собственную студию из-за отсутствия популярности

Фото: Istock/photovs

В индийском штате Джаркханд 27-летний блогер поджёг собственную студию после череды неудач на YouTube. О произошедшем сообщает портал NDTV.