Блогер поджёг собственную студию, отчаявшись набрать подписчиков
В индийском штате Джаркханд 27-летний блогер поджёг собственную студию после череды неудач на YouTube. О произошедшем сообщает портал NDTV.
Молодого человека зовут Видьяк Праджапати. По информации соседей, ради дорогостоящего оборудования для съёмок он продал семейный земельный участок. Несколько месяцев создатель контента пытался набрать аудиторию, однако его попытки не увенчались успехом. На этом фоне у блогера развилась тяжёлая депрессия.
Вечером 12 февраля парень заперся в студии и устроил пожар. Дым заполнил дом, семья виновника ЧП оказалась в ловушке. Соседи вызвали спасателей — те проломили стену и вытащили людей.
Никто не пострадал, но огонь уничтожил компьютеры, камеры и оборудование на 1,3 миллиона рублей. Во время суматохи блогер сбежал через запасную дверь. Наутро родственники нашли его и отвезли к психиатру.
