Россиянин связал жену ремнём и избивал её в течение суток
В Удмуртии возбудили уголовное дело против 63-летнего жителя города Можги. Как сообщили в Следственном комитете по республике, 27 декабря 2025 года мужчина связал свою жену ремнём и удерживал её в доме на протяжении суток.
Подозреваемый в течение этого времени избивал женщину и угрожал ей убийством кухонным ножом. Потерпевшей удалось освободиться, когда мужчина уснул. Она выбежала на улицу и позвонила в полицию.
Следователи возбудили дело по пункту «г» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Правоохранители уже допросили потерпевшую, подозреваемого и свидетелей. Кроме того, они назначили судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.
