Россиянин связал жену ремнём и избивал её в течение суток

13 февраля 2026, 20:50

В Можге расследуют дело о суточном удержании женщины с применением насилия

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Удмуртии возбудили уголовное дело против 63-летнего жителя города Можги. Как сообщили в Следственном комитете по республике, 27 декабря 2025 года мужчина связал свою жену ремнём и удерживал её в доме на протяжении суток.