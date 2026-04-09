Россиянин поссорился с соседом и выстрелил ему в голову из ружья
Житель Волгоградской области застрелил соседа во время ссоры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло вечером 7 апреля в станице Филоновской. Двое мужчин часто конфликтовали из-за того, что домашний скот одного из них заходил территорию другого и портил его имущество.
Очередная словесная перепалка со взаимными оскорблениями обернулась криминальной историей. Подозреваемый зашел в дом, взял двухствольное ружье, вернулся и выстрелил односельчанину в голову. От полученных ранений тот скончался на месте.
После содеянного преступник сам вызвал полицию, которая его задержала. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 105 УК: «Убийство».
