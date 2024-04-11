В Иваново задержали двух человек после нападений на подростков

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После нападений на подростков в Иваново следователи задержали двух местных жителей.
В связи с этими событиями были возбуждены уголовные дела о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«Поступила информация о конфликтах между группой подростков с Кавказа и местными жителями в Иванове, сопровождающихся незаконными и насильственными действиями в отношении последних. По указанию председателя Следственного комитета РФ следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждены два уголовных дела по фактам нападения на несовершеннолетних по статье 213 часть 2 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц», — сообщается в Telegram-канале СУСК.
Подозреваемые, в возрасте 17 и 19 лет, были установлены и задержаны. Подготавливается ходатайство о принятии в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительной информации, 24 февраля подозреваемые напали на 16-летнего подростка у школы в Иваново, а затем в районе компьютерного клуба из хулиганских побуждений нанесли удар по голове 15-летнему мальчику.
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«Поступила информация о конфликтах между группой подростков с Кавказа и местными жителями в Иванове, сопровождающихся незаконными и насильственными действиями в отношении последних. По указанию председателя Следственного комитета РФ следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждены два уголовных дела по фактам нападения на несовершеннолетних по статье 213 часть 2 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц», — сообщается в Telegram-канале СУСК.
Подозреваемые, в возрасте 17 и 19 лет, были установлены и задержаны. Подготавливается ходатайство о принятии в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительной информации, 24 февраля подозреваемые напали на 16-летнего подростка у школы в Иваново, а затем в районе компьютерного клуба из хулиганских побуждений нанесли удар по голове 15-летнему мальчику.
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Артем Кузьмин