Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина спас мальчика из горящей многоэтажки на улице Генерала Тюленева

Мужчина спас мальчика из горящей многоэтажки на улице Генерала Тюленева

Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

Прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я рванул (на девятый этаж - ред.), а из двери уже пошло пламя. И уже женщина говорит: "Возьмите сына". Он прыгнул на меня… и я вниз побежал» — рассказал мужчина агентству.

Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.

Ранее сообщалось о пожаре в московском многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Читайте также:

Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева

В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка

В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе
#дело
#взрыв
#мужчина
#происшествия
#взрыв газа
#москва
#ребёнок
#пожар
Жильцы сгоревшей многоэтажки на улице Генерала Тюленева устроили драку во дворе
05 мая 2025, 00:55

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Жильцы московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева, где из-за взрыва газа начался пожар, подрались во дворе дома. Об этом сообщает Mash.
«Со слов очевидцев, один из пострадавших, у которого сгорела квартира, начал выяснять отношения с жильцами» — передает telegram-канал.

Жителям удалось разнять драку. Конфликт продолжился разговором на повышенных тонах.

Напомним, что 4 мая в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева прогремел взрыв, после чего в доме начался пожар. Предварительно, причиной происшествия является взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Читайте также:

Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева

В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка

В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе
#пожар
#конфликт
#уголовное квартира
#женщина
#взрыв
#отношения
#происшествия
#взрыв газа
#москва
#драка
#двор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе
05 мая 2025, 00:10

Фото: iStock/Leonid Ikan

По словам местных жителей, в том же самом подъезде московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе. Об этом сообщает Shot.
«По словам соседей, прошлой зимой взрыв прогремел в квартире на 6 этаже. Тогда жилище выгорело полностью, но обошлось без пострадавших и серьезных последствий» — пишет telegram-канал.

Как рассказывают жители, после случившегося проверки газового оборудования в доме происходили регулярно.

На данный момент многоэтажка до сих пор оцеплена. Людей не пускают в квартиры. Чать жильцов находится в ближайшей школе, где организован ПВР.



Читайте также:
В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка

Открытое горение в многоэтажке на улице Генерала Тюленева потушено

Московский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева
#проверки
#квартиры
#жилище
#взрыв
#жители
#газ
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка
04 мая 2025, 23:59

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В пожаре в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева сгорела женщина, которая до последнего пыталась спасти ребенка. Об этом сообщает Mash.
«Погибшая при взрыве газа в доме на Тюленева сгорела заживо. Со слов очевидцев, женщина высунулась в окно, кричала о помощи и зависла в таком положении», — сообщает telegram-канал.

Как оказалось, женщина кричала из окна, что в ее квартире ребенок. Предварительно, его удалось спасти. Местные жители видели и полностью обгоревшего мужчину, которого на каталке вывезли медики.

Читайте также:
Открытое горение в многоэтажке на улице Генерала Тюленева потушено

Московский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева

Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша
#ребёнок
#окно
#уголовное женщина
#жители
#медики
#пожар
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Открытое горение в многоэтажке на улице Генерала Тюленева потушено
04 мая 2025, 22:55

Фото: iStock/ Mikhail Yakovlev

Открытое горение на улице Генерала Тюленева в Москве потушено, сообщило МЧС в Телеграм-канале.
Специалисты перекрыли подачу газа в многоэтажный дом, проинформировало агентство ТАСС. В настоящее время на место случившегося прибывает специальная техника для ликвидации последствий пожара. Спасатели разворачивают палатки неподалеку от горевшего дома.

По данным МЧС, пострадали пять человек, в том числе два несовершеннолетних.

Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По информации МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов». Специалисты обнаружили двух погибших.

По факту инцидента московский СК возбудил уголовное дело.

Читайте также:

Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша

К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС

Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
#пожар
#уголовное дело
#ск рф
#мчс
#смерть
#погибший
#пострадавший
#происшествие
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московский СК возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева
04 мая 2025, 22:40

Фото: iStock/ grafoto

Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на улице Генерала Тюленева в столице, сообщили представители ведомства в Телеграм-канале.
Отмечалось, что следователи московского СК вместе с оперативными службами столицы работают на месте пожара.

«В ближайшее время для установления точной причины возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая», — обратили внимание в московском СК.

Предположительно, причиной пожара в многоэтажном доме стал взрыв газа.

Напомним, что в воскресенье примерно в 21:00 прогремел взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан. После этого вспыхнул пожар на последнем, девятом этаже. Также произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС, огонь охватил 100 кв. метров, а площадь обрушения — 60 «квадратов».

Читайте также:

Над сгоревшими квартирами в доме на улице Генерала Тюленева обрушилась крыша

К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева прибыл вертолет МЧС

Минимум два человека погибли при пожаре после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева
#мчс
#уголовное дело
#ск рф
#москва
#пожар
#смерть
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате