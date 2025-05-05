Мужчина спас мальчика из горящей многоэтажки на улице Генерала Тюленева

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Прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я рванул (на девятый этаж - ред.), а из двери уже пошло пламя. И уже женщина говорит: "Возьмите сына". Он прыгнул на меня… и я вниз побежал» — рассказал мужчина агентству.
Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.
Ранее сообщалось о пожаре в московском многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
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Иван Мусатов