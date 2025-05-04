Полиция выяснила мотив женщины, наехавшей на людей у кафе в Петербурге

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В северной столице России возбудили уголовное дело против женщины, которая на машине въехала в посетителей кафе. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, она сделала это умышленно, сообщило в Телеграм-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Одного из потерпевших, 32-летнего мужчину, доставили в больницу. Изначально в отношении женщины составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования.
Но во время расследования полиция установила, что петербурженка совершила наезд умышленно, из-за конфликта с персоналом кафе. Действия женщины квалифицированы как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Ее задержали. Отмечалось, что в настоящий момент ведется следствие.
В ночь с 2 на 3 мая женщина на Mercedes-Benz снесла летние столики, въехала в посетителей, а потом вывернула назад и попыталась скрыться. В результате происшествия 32-летнего гражданина Сирии госпитализировали с переломом голени.
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Но во время расследования полиция установила, что петербурженка совершила наезд умышленно, из-за конфликта с персоналом кафе. Действия женщины квалифицированы как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Ее задержали. Отмечалось, что в настоящий момент ведется следствие.
В ночь с 2 на 3 мая женщина на Mercedes-Benz снесла летние столики, въехала в посетителей, а потом вывернула назад и попыталась скрыться. В результате происшествия 32-летнего гражданина Сирии госпитализировали с переломом голени.
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Ольга Енгалычева