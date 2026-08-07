Блогер шантажом женился на девочке и год «противоестественно» её насиловал

07 августа 2026, 18:59

Полиция Индии арестовала блогера за шантаж и изнасилование несовершеннолетней

Фото: Istock/Yingko

В Индии полиция арестовала видеоблогера за годовое насилие над 16-летней девушкой. Об этом сообщает The Times of India.