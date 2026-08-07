Блогер шантажом женился на девочке и год «противоестественно» её насиловал
В Индии полиция арестовала видеоблогера за годовое насилие над 16-летней девушкой. Об этом сообщает The Times of India.
Мать пострадавшей подала заявление 4 августа о жестоком обращении, а затем добавила информацию о сексуальной эксплуатации и шантаже.
Правоохранители установили, что подозреваемый познакомился с подростком в соцсетях, завоевал доверие, подмешал что-то в еду и совершил насилие, сняв процесс на видео. Затем он использовал записи для угроз и принуждал девушку к близости.
В марте 2026 года мужчина заставил её выйти за него замуж и после свадьбы продолжал снимать интимные материалы для контроля над жертвой. Потерпевшая уже заявила о жестоких и противоестественных сексуальных действиях. Следователи выяснили, что задержанный вёл канал на YouTube. Теперь ему грозит наказание по закону о запрете детских браков 2006 года.
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