В Подмосковье байкер получил контузию при столкновении с вороной на 270 км/ч
В Подмосковье байкер столкнулся с вороной на скорости 270 км/ч и получил контузию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам мотоциклиста, во время движения он увидел, как снизу взлетает птица. Спустя мгновение ворона с силой ударила его в голову.
Несмотря на потерю координации и ухудшение видимости, мужчина смог удержать равновесие и остановить мотоцикл. От удара птицу разорвало на части. Шлем получил повреждения, а визор разбился.
Байкер некоторое время приходил в себя, затем самостоятельно добрался до дома, а оттуда отправился в больницу. Врачи диагностировали у него лёгкую контузию и сильный шум в ушах. Звон сохранялся несколько дней и мешал мужчине нормально спать.
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