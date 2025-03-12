«Ты не ​походишь на отца»: Мусульманский транс* обозвал Христа женщиной и попал в тюрьму

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Трансгендер* Рату Талиса («девушка» известна онлайн как Рану Энток), имеющий 450 тыс. подписчиков в TikTok, приговорён к 2 годам и 10 месяцам тюрьмы в Индонезии за «оскорбление христианства и религиозную ненависть». Подробности дела сообщили в статье CNN 11 марта 2025 года.
Инцидент, ставший причиной тюремного срока, произошёл 2 октября 2024 года. Транс* на камеру взял изображение Христа и заявил: «Ты не должен выглядеть как женщина. Тебе надо подстричь волосы, чтобы походить на отца».
Жалобы пяти христианских групп привели к его аресту уже 8 октября.
Суд Северной Суматры также оштрафовал Талису на $6,2 тыс., признав его виновным по закону об электронных транзакциях (EIT), который запрещает угрозы «религиозной гармонии». Глава Amnesty в Индонезии Усман Хамид назвал приговор нарушением свободы слова, отметив, что высказывание Талисы не достигало уровня «разжигания вражды».
В Индонезии, где 93% населения — мусульмане, большинство обвинений в богохульстве связано с исламом. Талиса, сменивший пол* с мужского на женский, стал редким примером преследования за критику христианства.
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Жалобы пяти христианских групп привели к его аресту уже 8 октября.
Суд Северной Суматры также оштрафовал Талису на $6,2 тыс., признав его виновным по закону об электронных транзакциях (EIT), который запрещает угрозы «религиозной гармонии». Глава Amnesty в Индонезии Усман Хамид назвал приговор нарушением свободы слова, отметив, что высказывание Талисы не достигало уровня «разжигания вражды».
В Индонезии, где 93% населения — мусульмане, большинство обвинений в богохульстве связано с исламом. Талиса, сменивший пол* с мужского на женский, стал редким примером преследования за критику христианства.
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Мария Моисеева