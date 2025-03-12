«Ты не ​походишь на отца»: Мусульманский транс* обозвал Христа женщиной и попал в тюрьму

Трансгендер* Рату Талиса («девушка» известна онлайн как Рану Энток), имеющий 450 тыс. подписчиков в TikTok, приговорён к 2 годам и 10 месяцам тюрьмы в Индонезии за «оскорбление христианства и религиозную ненависть». Подробности дела сообщили в статье CNN 11 марта 2025 года.