Блогер-велосипедист погиб под колесами грузовика

11 ноября 2026, 18:02

Южнокорейский велоблогер Чо Джин У столкнулся с грузовиком погиб

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Известный южнокорейский блогер-велосипедист Чо Джин У погиб в возрасте 33 лет в результате дорожно-транспортного происшествия в Боливии. Об этом сообщает Korea Herald.