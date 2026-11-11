Блогер-велосипедист погиб под колесами грузовика
Известный южнокорейский блогер-велосипедист Чо Джин У погиб в возрасте 33 лет в результате дорожно-транспортного происшествия в Боливии. Об этом сообщает Korea Herald.
По данным издания, трагедия произошла 11 ноября рано утром: мужчина ехал на велосипеде, когда его сбил большой грузовой автомобиль. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако его задержала полиция спустя несколько часов. Он заявил стражам порядка, что не заметил велосипедиста. Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе не показал наличия спирта в организме водителя.
Чо Джин У вел YouTube-канал «Jin's Travel» («Путешествие Джина»), запущенный в 2020 году, где делился видеороликами о своих велосипедных приключениях в разных странах. С 31 марта 2022 года по 4 сентября 2023 года он провел в пути 523 дня, преодолев около 23,2 тысячи километров по 36 странам.
Боливия стала одной из остановок в его велопутешествии по Латинской Америке. Оно началось в марте в Гватемале.
Читайте также: