Тревел-блогерша и ее подруги погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике
Французская тревел-блогерша и две ее подруги погибли при попытке пересечь вышедшую из берегов реку в Никарагуа. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По его информации, 24-летняя Эмма Мария Лорен и ее 20-летняя подруга Ноэ Лина Лушер отправились в латиноамериканскую страну, чтобы повидаться с общей знакомой — 19-летней Карен Наоми Лопес Монтано.
9 октября в районе общины Эль-Манзано водитель внедорожника Toyota, мексиканец Мартин Херардо Гарсия Жирон, предложил подвезти путешественниц. По пути машине нужно было преодолеть реку Науалапа, разлившуюся из-за сильных дождей.
Мужчина вышел из автомобиля, чтобы оценить уровень воды. В этот момент мощный поток подхватил внедорожник с тремя девушками внутри и унес его по течению. Все пассажирки погибли, а водитель скрылся с места происшествия.
В социальных сетях за путешествиями Лорен следили 43 тысячи подписчиков.
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