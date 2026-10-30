Тревел-блогерша и ее подруги погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике

30 октября 2026, 09:40

Французская тревел-блогерша погибла при попытке пересечь реку в Никарагуа

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Французская тревел-блогерша и две ее подруги погибли при попытке пересечь вышедшую из берегов реку в Никарагуа. Об этом сообщает издание Daily Mail.