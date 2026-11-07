Блогер решил продать грязные носки ради детей из приютов

07 ноября 2026, 01:56

Турецкий блогер направит деньги с продажи своих грязных носков детям из приютов

Фото: iStock/Eugene487

Турецкий блогер Эрсан Даймонд решил продать собственные использованные носки, чтобы помочь детям из приютов. Об этом сообщает телеканал CNN.





По словам блогера, он продаст носки, в которых выступал на футбольных соревнованиях. Даймонд пообещал пожертвовать полученные деньги детям, находящимся под защитой государства.

После публикации на инициативу отреагировало Министерство семьи и социальных служб Турции — оно выпустило письменное заявление. В ведомстве подчеркнули, что недопустимо связывать детей, находящихся под государственной защитой, с подобной благотворительной кампанией.

«Ни в коем случае недопустимо, чтобы наши дети, находящиеся под защитой государства, были связаны с доходами от продажи использованных носков, и чтобы этот процесс был представлен в демонстрационной форме посредством маркировки официальных аккаунтов нашего Министерства в социальных сетях», — говорится в сообщении.