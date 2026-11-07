Блогер решил продать грязные носки ради детей из приютов
Турецкий блогер направит деньги с продажи своих грязных носков детям из приютов
Турецкий блогер Эрсан Даймонд решил продать собственные использованные носки, чтобы помочь детям из приютов. Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам блогера, он продаст носки, в которых выступал на футбольных соревнованиях. Даймонд пообещал пожертвовать полученные деньги детям, находящимся под защитой государства.
После публикации на инициативу отреагировало Министерство семьи и социальных служб Турции — оно выпустило письменное заявление. В ведомстве подчеркнули, что недопустимо связывать детей, находящихся под государственной защитой, с подобной благотворительной кампанией.
«Ни в коем случае недопустимо, чтобы наши дети, находящиеся под защитой государства, были связаны с доходами от продажи использованных носков, и чтобы этот процесс был представлен в демонстрационной форме посредством маркировки официальных аккаунтов нашего Министерства в социальных сетях», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что задержанных в Турции 34 гражданок России депортируют в ближайшее время по решению суда.