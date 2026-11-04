Мечтавший поиграть в GTA VI блогер не дожил несколько недель до премьеры

04 ноября 2026, 14:50

Умер тяжелобольной блогер Джерри Стивенс, мечтавший дожить до выхода GTA VI

Фото: iStock/johan63

Американский TikTok-блогер Void Only (настоящее имя — Джерри Стивенс) скончался в возрасте 25 лет из-за осложнений после пересадки легких. Он надеялся дожить до выхода GTA VI, однако его не стало всего за несколько недель до премьеры игры, сообщил журнал People.