Мечтавший поиграть в GTA VI блогер не дожил несколько недель до премьеры
Американский TikTok-блогер Void Only (настоящее имя — Джерри Стивенс) скончался в возрасте 25 лет из-за осложнений после пересадки легких. Он надеялся дожить до выхода GTA VI, однако его не стало всего за несколько недель до премьеры игры, сообщил журнал People.
Интерстициальное заболевание легких у молодого человека диагностировали в 17 лет. В конце лета он рассказал подписчикам о необходимости трансплантации, а также признался, что мечтает успеть поиграть в новую часть культовой франшизы. Его история получила широкую огласку, а сбор средств на лечение принес более 100 тысяч долларов (около 8,17 млн рублей) пожертвований.
Блогера прооперировали 5 сентября. Сначала он шел на поправку, а затем у него развилась тяжелая инфекция с кровоизлиянием в легкие. 28 октября Стивенс отказался от дальнейшего лечения, а на следующий день умер. Сестра молодого человека поблагодарила всех, кто поддерживал его и помогал ему осуществлять мечты.
Ранее сообщалось, что американским военным разрешили уйти в отпуск из-за выхода игры GTA VI.
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