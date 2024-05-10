Блогер-живодёр из Великобритании кастрировал мужчин в прямом эфире

Фото: iStock/raybon009
В Лондоне мужчину, который проводил ужасающие операции в прямом эфире, приговорили к 22 годам лишения свободы, об этом сообщает The Guardian.
По информации следствия, 46-летний гражданин Норвегии Мариус Густавсон проводил операции, которые транслировались на платном видеохостинге. В период с 2017 по 2021 годы эта деятельность принесла ему более $375 тысяч, а за контентом Густавсона следили почти 23 тысячи пользователей.
Осуждённый провёл порядка 29 операций, среди которых: кастрация, раздавливание полового члена зажимами, заморозка конечностей, а также умерщвление 16-летнего подростка. Густавсона также признали виновным в каннибализме.
Живодёра приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком лишения свободы на 22 года.
Читайте также:
Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки
В Астраханской области пять человек погибли после отравления
Замначальника угрозыска рязанского УМВД Цыплакова арестовали по делу об убийстве
Осуждённый провёл порядка 29 операций, среди которых: кастрация, раздавливание полового члена зажимами, заморозка конечностей, а также умерщвление 16-летнего подростка. Густавсона также признали виновным в каннибализме.
Живодёра приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком лишения свободы на 22 года.
Читайте также:
Мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки
В Астраханской области пять человек погибли после отравления
Замначальника угрозыска рязанского УМВД Цыплакова арестовали по делу об убийстве
Евгения Парфентьева