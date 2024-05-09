Замначальника угрозыска российского региона арестовали по обвинению в убийстве

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Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков арестован на два месяца. Полковник обвиняется в убийстве, пишет издание «Коммерсантъ».
Правоохранители установили, что 24 февраля текущего года Цыплаков отправился на охоту вместе с приятелями. К охоте также был привлечен в качестве егеря и загонщика местный житель Сергей Пентелин.
Однако после охоты Пентелин домой не вернулся.
По факту исчезновения егеря было возбуждено уголовное дело. Его тело до сих пор не обнаружено. Следствие предполагает, что к убийству мог быть причастен Цыплаков. Кроме того, охота осуществлялась без специального разрешения, за что фигуранту также предстоит нести ответственность.
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Однако после охоты Пентелин домой не вернулся.
По факту исчезновения егеря было возбуждено уголовное дело. Его тело до сих пор не обнаружено. Следствие предполагает, что к убийству мог быть причастен Цыплаков. Кроме того, охота осуществлялась без специального разрешения, за что фигуранту также предстоит нести ответственность.
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Анастасия Хохлова