Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
Скандально известного коуча и блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) ограничили в родительских правах. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.
Соответствующее решение вынес Коптевский районный суд. Это значит, что Кириллов не сможет воспитывать ребенка и получать льготы с пособиями. При этом он не освобождается от обязанностей по содержанию. Напомним, иск подала Анастасия Степашина, которая одна воспитывает сына, рожденного от блогера.
В августе Лесли заочно арестовали делу о подстрекательстве к сексуальному насилию. В октябре также запретили распространение материалов его «тренингов по соблазнению». Сейчас мужчина находится в федеральном розыске.
Читайте также: