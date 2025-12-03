Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах

03 декабря 2025, 16:01

Фото: iStock/Michał Chodyra

Скандально известного коуча и блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) ограничили в родительских правах. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.