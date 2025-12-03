Достижения.рф

Шестерых россиян задержали за подпольную игру в покер

Khaosod: Шестерых россиян задержали в Таиланде за подпольную игру в покер
В Таиланде закрыли подпольную игорную площадку, предположительно организованную россиянами.



По информации портала Khaosod от 3 декабря, туристическая полиция задержала десять человек по этому делу.

Местные жители сообщили полиции о существовании заведения, расположенного в арендованном доме на острове Пханган, где иностранцы играли в азартные игры. У здания заметили несколько мотоциклов, а за шторами виднелись люди, играющие в карты.

Внутри полиции удалось задержать шестерых россиян, румына, израильтянина, немца и гражданина Великобритании.

Следствие установило, что организатором игорного клуба оказался 36-летний россиянин по имени Антон. Он рассказал, что арендовал дом за 30 тыс. бат (примерно $940) в месяц и приглашал друзей поиграть в покер. Также есть подозрения, что он обменивал наличные на игорные фишки.

Правоохранительные органы изъяли поясную сумку с крупной суммой — около 134 950 бат ($4220), колоды карт, наборы покерных фишек и другое оборудование. Всех задержанных доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

