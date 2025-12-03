Подозреваемого в избиении пенсионерки курьера задержали в Новосибирске
Курьера, подозреваемого в избиении пожилой женщины в подземном переходе Новосибирска, задержали на железнодорожном вокзале. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек с курьерским рюкзаком внезапно наносит удар пожилой женщине без видимых причин и уходит. Пострадавшая 1954 года рождения ударилась о стену и пол, ей оказали медицинскую помощь.
В МВД информировали, что полицейские устанавливают личность нападавшего, а Следственный комитет начал проверку.
Позже пресс-служба сервиса доставки «Купер» сообщила об увольнении сотрудника. Как уточнила Волк, задержанный оказался 28-летним местным жителем, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье о побоях.
