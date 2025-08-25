Блогера Арсена Маркаряна доставили в столичный суд для избрания меры пресечения

25 августа 2025, 19:25

Фото: iStock/simpson33

Блогера и коуча Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с ТАСС.