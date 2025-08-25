Блогера Арсена Маркаряна доставили в столичный суд для избрания меры пресечения
Блогера и коуча Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, доставили в Таганский суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с ТАСС.
В судебной инстанции отметили о поступившем ходатайстве следствия об издании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в Telegram-канале МВД РФ сообщалось, что блогера задержали в Подмосковье в минувшую субботу. Маркарян скрывался в багажнике автомобиля, остановленного инспекторами ДПС на Можайском шоссе. Его задержание подтвердили в Следственном комитете 23 августа.
