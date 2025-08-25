Мама задержанного блогера Арсена Маркаряна принесла в суд его медали — видео
Мама задержанного ранее блогера Арсена Маркаряна принесла в суд медали сына. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
Мать задержанного блогера привезла награды сына в пакете. На камеру она демонстрирует множество медалей, но не уточняет, в каких именно соревнованиях он их завоевал. Таким образом женщина хочет повлиять на судебное разбирательство в отношении ее сына.
Дело в отношении Арсена Маркаряна будет рассмотрено Таганским судом Москвы. Блогера обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества.
