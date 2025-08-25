Секс-коуч Алекс Лесли объяснил возвращение задержанного Арсена Маркаряна в Россию

25 августа 2025, 18:09

Алекс Лесли заявил, что задержанный блогер Маркарян вернулся в Россию из-за скуки

Фото: iStock/Diy13

Блогер Арсен Маркарян, задержанный 23 августа в Подмосковье, решил вернуться в Россию, поскольку «ему стало скучно жить в Европе». Об этом сообщил секс-коуч и инфобизнесмен Алекс Лесли.