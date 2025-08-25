Секс-коуч Алекс Лесли объяснил возвращение задержанного Арсена Маркаряна в Россию
Блогер Арсен Маркарян, задержанный 23 августа в Подмосковье, решил вернуться в Россию, поскольку «ему стало скучно жить в Европе». Об этом сообщил секс-коуч и инфобизнесмен Алекс Лесли.
Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что людям зачастую очень скучно жить, поэтому они рискуют и ищут приключения. Маркарян не стал исключением. В Европе, по словам Лесли, ему было крайне скучно, поэтому он решил попробовать себя в России. Теперь приключения его ждут уже в тюрьме.
Лесли отметил, что его самого не задержали в августе, несмотря на розыск, так как он «не интересен правоохранительным органам», а полиция в России в основном якобы ищет тех, кто попал в поле зрения ФСБ.
Арсен Маркарян – блогер с аудиторией около 600 тысяч подписчиков, известен своими шовинистскими высказываниями в адрес женщин. Следственный комитет предъявил ему обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества. 23 августа МВД сообщило о его задержании в Подмосковье: блогер прятался в багажнике автомобиля под надувной лодкой.
Алекс Лесли – коуч и инфобизнесмен, прославившийся в июне 2025 года после скандального призыва к «телесным тренингам» на улицах Москвы, когда его ученики приставали к женщинам. После этого Лесли объявили в розыск.
