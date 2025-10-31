Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам тюрьмы по делу о мошенничестве

31 октября 2025, 14:25

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Пресненский суд Москвы приговорил блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова к семи годам лишения свободы в колонии и назначил штраф в 5 млн рублей по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.