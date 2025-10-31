Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам тюрьмы по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы приговорил блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова к семи годам лишения свободы в колонии и назначил штраф в 5 млн рублей по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.
Суд признал его виновным по 113 эпизодам преступной деятельности. Следствие оценивает общий ущерб более чем в 57 млн рублей.
Шабутдинова арестовали в ноябре 2023-го, расследование длилось свыше года. В апреле он признал вину и выразил готовность возместить ущерб пострадавшим, однако не все получили компенсации, а некоторые отказались от выплат.
В последнем слове он заявил, что стремился помогать людям, но применял «не те» методы. На оглашение приговора подсудимый пришёл с книгой и отказался от комментариев для журналистов.
