Блогер обманывал детей на деньги в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали блогера и двух его сообщников, которые, по версии следствия, разработали схему хищения денег у детей.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру». Возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Все задержанные признали вину.
Следователи считают, что блогер в прямых эфирах заманивал в мессенджер-чаты детей 10–12 лет, а его подельники, представляясь продавцами игровой валюты, просили прислать фото банковских карт родителей и коды из СМС, после чего списывали с них деньги.
