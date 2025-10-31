Достижения.рф

Блогер обманывал детей на деньги в Петербурге

Блогера с подельниками задержали в Петербурге за обман детей
Фото: istockphoto/Thomasaf

В Санкт-Петербурге задержали блогера и двух его сообщников, которые, по версии следствия, разработали схему хищения денег у детей.



Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру». Возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Все задержанные признали вину.

Следователи считают, что блогер в прямых эфирах заманивал в мессенджер-чаты детей 10–12 лет, а его подельники, представляясь продавцами игровой валюты, просили прислать фото банковских карт родителей и коды из СМС, после чего списывали с них деньги.

Никита Кротов

