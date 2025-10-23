Обвиняемый в мошенничестве блогер возместил ущерб большинству пострадавших

23 октября 2025, 19:00

Блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 73 пострадавшим по делу о мошенничестве

Аяз Шабутдинов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Защитники блогера Аяза Шабутдинова сообщили в Пресненском суде Москвы, что он возместил ущерб 73 из 113 потерпевших по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.