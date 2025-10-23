Обвиняемый в мошенничестве блогер возместил ущерб большинству пострадавших
Защитники блогера Аяза Шабутдинова сообщили в Пресненском суде Москвы, что он возместил ущерб 73 из 113 потерпевших по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
В прениях сторон прокурор попросил для фигуранта восемь лет лишения свободы и штраф в размере 15 млн рублей.
Следствие полагает, что бизнес‑тренер создал организованную преступную группу: координировал соучастников и обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных сведений о предлагаемых образовательных программах.
Суммарный ущерб превышает 57 млн рублей.
Ранее, в апреле, сообщалось, что возмещение получили 64 потерпевших. Стоимость договоров на оказание услуг для каждого клиента составляла от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.
Перед этим стало известно, что бизнес Аяза Шабутдинова понёс колоссальные убытки при его аресте.
